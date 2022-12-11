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Bloomberg узнало о просьбе 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ из РФ

Bloomberg: группа из 12 стран Евросоюза потребовала снизить потолок цен на российский газ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Группа из 12 государств-членов Евросоюза (ЕС) призвала снизить потолок цен на газ из России. Об этом 10 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

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Согласно информации агентства, это сделано в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Среди этих 12 стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Отмечается, что государства направили данное предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос.

«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», — пишет автор.

Ранее в этот день агентства Bloomberg сообщило, что арктический холод станет вызовом для энергетической системы Европы. По мнению авторов материала, теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах, в отношении которых были сильные опасения на фоне отказа от поставок из России. Однако из-за растущего спроса на отопление у стран начинаются проблемы.

Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. По его мнению, Европа все равно сможет преодолеть данный кризис, благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.

В то же время Джонсон предположил, что реально сложной может стать зима 2023–2024 годов, поскольку к тому моменту нынешние запасы топлива сократятся, а новые терминалы сжиженного газа еще не будут работать.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители на Западе в десять и более раз превышают соответствующие показатели в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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