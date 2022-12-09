Путин отметил, что газ в ЕС дороже в десять раз по сравнению с ЕАЭС

Цены на энергоносители на Западе во много раз превышают соответствующие показатели в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ЕАЭС в Бишкеке.

«Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов наших соседей на Западе. Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза [отличается] в 10 и более раз. Не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — заметил российский лидер.

Путин также отметил, что подобные цифровые показатели задают соответствующие условия для экономического развития. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что в странах ЕАЭС обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами, включая продовольствие.

8 декабря глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё заметил, что США выигрывают от конфликта на Украине, так как цены на газ и электричество в стране остаются стабильными в отличие от Европы, где их стоимость, напротив, значительно возросла. По мнению де Безьё, всё это серьезно сказывается на конкурентоспособности европейских производителей и дает преимущество американскому рынку.

Ранее, 4 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что нынешняя администрация США и лично президент страны Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил глава государства, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

Тогда же председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.