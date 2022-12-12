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Первый вице-губернатор Херсонской области ранен при подрыве автомобиля

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Фото: khogov.ru
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Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранения при подрыве автомобиля. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

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«По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — заявил он журналистам.

В настоящий момент Булюк находится в одной из больниц региона в средней степени тяжести, дополняет «Газета.Ru». Его водитель погиб на месте.

6 декабря на заместителя главы администрации города Мелитополя Запорожской области Николая Волыка было совершено покушение. По данным «Известий», во дворе дома, где он живет, сработало взрывное устройство. Взрывчатка была закреплена на фонарном столбе. В результате никто не пострадал.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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