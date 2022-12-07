Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать

На заместителя главы администрации города Мелитополя Запорожской области Николая Волыка совершено покушение. По данным «Известий», утром 6 декабря во дворе дома, где он живет, сработало взрывное устройство.

В результате никто, в том числе и сам Волык, не пострадал. Из-за взрыва у него повреждена только куртка.

Взрывчатка была закреплена на фонарном столбе во дворе дома на улице 50-Летия Победы. По предварительным данным, устройство привели в действие. В доме, где живет замглавы городской администрации, вылетели окна.

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