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В ФРГ указали на тревожность Шольца после сообщения о возможной коррупции в ЕП

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: Шольц с тревогой воспринял информацию о коррупции в Европарламенте
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой воспринял ожидаемую информацию по поводу подозрений о случаях коррупции в Европарламенте (ЕП) на фоне проводящегося расследования. Об этом сообщил 12 декабря официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге.

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«Федеральный канцлер, конечно, принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой. Теперь необходимо дождаться дальнейшего развития», — цитирует Хебештрайта «Газета.Ru».

Как отметил представитель кабмина, в данном случае не должно даваться никаких преждевременных оценок ситуации, поскольку данные сообщения должны быть сначала подтверждены. Хебештрайт указал, что выдвинутые обвинения очень серьезны.

«В любом случае они будут обсуждаться на уровне парламента ЕС, а не на уровне отдельных государств», — сообщил он журналистам.

Ранее в понедельник сообщалось, что власти Греции заморозили активы вице-председателя ЕП Евы Кайли по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре. По данным источника агентства, Кайли и еще трое лиц были арестованы 11 декабря в Бельгии. За несколько дней до этого в доме Кайли в Брюсселе прошли обыски, в ходе которых полиция обнаружила «пакеты с купюрами».

9 декабря стало известно, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков в столице страны в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Как сообщало в тот день издание Le Soir, правоохранительные органы провели четыре задержания и более 15 обысков. По данным СМИ, бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини были помещены под стражу в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара.

В свою очередь, газета Politico сообщала, что бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе. Отмечается, что рейды могут спровоцировать крупный скандал для парламента.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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