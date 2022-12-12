В ЛНР заявили об обнаружении тел 2 тыс. мирных граждан рядом с Северодонецком

Примерно 2 тыс. мирных граждан погибли с февраля в результате регулярных обстрелов, наносимых Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Северодонецкой агломерации Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 декабря в ходе брифинга в Луганске рассказала советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

«В агломерации города Северодонецка — город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная — по нашим данным, погибли около 2 тыс. гражданского населения», — рассказала она.

Сорока также рассказала о том, что, согласно данным ЛНР, в республике, с февраля текущего года, погибло не менее 21 одного ребенка. Она добавила, что до начала СВО в республике имелись данные о 35 погибших.

«Трое останков [детей] были подняты в ходе полевой работы нами. Все остальные останки были обнаружены, подтверждены заявлениями родственников», — резюмировала она.

Ранее, 10 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что два человека погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. По его словам, огонь производился из американских ракет HIMARS. После ракетного удара загорелась база отдыха. В настоящий момент пожарные службы пытаются ликвидировать возгорание, а также спасти людей из-под завалов.

В тот же день стало известно о ракетном ударе артиллерии ВСУ по центральному рынку города Алёшки в Херсонской области. Как отметили в местной администрации, в результате инцидента никто не пострадал, потому что рынок на момент атаки был закрыт.

2 ноября, ВСУ обстреляли Северодонецк из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как уточняется, по городу выпустили две ракеты.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».