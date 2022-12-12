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Эксперты назвали вызывающие облысение популярные продукты

Эксперты предупредили о способности конфет и чипсов привести к облысению
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Фото: Global Look Press/Greg Sorber
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Чрезмерное употребление суши, чипсов, кондитерских изделий и газированных напитков могут привести к облысению, предупредили 11 декабря специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем и трихолог Яннис Джанцидес.

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«Чипсы содержат много жира, что может привести к выпадению волос и другим заболеваниям, таким как болезни сердца. Когда дело доходит до выпадения волос, лучшее, что вы можете сделать, это избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Известно, что эти два ингредиента вызывают перхоть и выпадение волос», — пояснил Салем в беседе с изданием She Finds.

Такой же «эффект» могут вызвать газированные напитки и продукты с высоким содержанием сахара, то есть кондитерские изделия. Джанцидес в свою очередь порекомендовал перейти на продукты, содержащие стевию, что является «натуральным заменителем сахара».

Как ни странно, но суши тоже могут испортить состояние волос, хотя и не являются прямой причиной. Специалист по микропигментации кожи головы уточнил, что опасность для волос представляют суши с использованием рыб, содержащих органическую ртуть. Например, рыба-меч.

«Основная причина в том, что ртуть вступает в реакцию с цинком в нашем организме. Цинк — это металл, который способствует росту волос, а ртуть влияет на этот процесс, поэтому мы рекомендуем не есть эту рыбу», — пояснил Салем.

Для красоты волос эксперты посоветовали включить в рацион питания листовую зелень и яйца. Также для активного роста волос они порекомендовали есть сладкий картофель.

16 июля врач-диетолог Лола Биггс посоветовала при выпадении волос есть яйца, чернику, киви и апельсины. Также она отметила, что жирная рыба, грецкие орехи, семена тыквы и авокадо тоже будут полезны для здоровья волос.

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