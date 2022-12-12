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В Госдуме ответили на готовность Зеленского к «справедливому миру»

Депутат Белик: Зеленский не показывает готовности к завершению конфликта, а транслируемые им инициативы — работа на публику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует готовности к завершению конфликта, а транслируемые им инициативы — это работа на публику. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал новость о том, что президент США Джо Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру», основанному на фундаментальных принципах устава ООН.

«Что в системе координат Байдена и Зеленского означает понятие «справедливый мир» — большой вопрос. Глава киевского режима не демонстрирует готовности к завершению конфликта и обсуждению конкретных шагов для этого, а все транслируемые им инициативы — это работа на публику», — сказал Белик.

Он отметил, что ранее озвученная «формула мира» Зеленского, предполагающая неприемлемые для России требования, «изначально не имела ничего общего с реальностью, однако широко обсуждалась и поощрялась западными кураторами киевского режима».

«При этом в «формуле» отсутствуют пункты о том, какие обязательства в свою очередь должна выполнить Украина, есть только ультимативные требования к нашей стране и размытые формулировки. Что же касается фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, о которых упомянул Байден, эти принципы не то, что не соблюдает, но и откровенно нарушает киевский режим, намеренный строить «справедливый мир» по своим лекалам», — сказал депутат.

15 ноября Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из десяти пунктов. В него входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые минские соглашения невозможны.

Комментируя это заявление, глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите, заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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