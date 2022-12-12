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Онкологи возобновят практику тотального облучения при лейкозах

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Фото: Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
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Тотальное облучение тела человека позволяет найти и уничтожить все раковые клетки в организме, которые могут находиться в любой его части при злокачественных заболеваниях крови. Главным недостатком метода был тот факт, что некоторые органы человека особенно чувствительны к лучевой нагрузке. Однако избежать осложнений можно, если подавать на чувствительные органы меньшую дозу облучения.

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Сейчас поменять дозу излучения на границе чувствительного органа позволяют 3D-моделирование и томография.

«Современные технологии позволяют снизить дозу облучения в отдельных местах человеческого тела. Основная часть тела человека получает свои 12 Гр, а для таких органов как печень, почки, легкие, хрусталик нагрузка уменьшается», — рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, заведующий отделением радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Сергей Новиков.

Физики и клиницисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова успешно провели процедуры тотального облучения тела семи детям с острым лимфобластным лейкозом. Метод позволяет уничтожить все раковые клетки в организме, готовит пациента к пересадке костного мозга и увеличивает выживаемость больных на 10% по сравнению с химиотерапией.

Ранее метод из практики вытеснила химиотерапия. Возвращение метода полного облучения состоялось не только благодаря появлению более совершенной техники, обладающей тонкими настройками, но и масштабному исследованию. В нем приняли участие пациенты из 20 стран, в том числе из России, расположенных на пяти континентах. В ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в 2020 году, было доказано неоспоримое преимущество тотального облучения всего тела перед химиотерапией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точка возврата: онкологи возрождают тотальное облучение при лейкозах

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