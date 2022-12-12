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В Москве из-за ливня образовались реки на дорогах

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Фото: Соцсети
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Из-за обрушившегося на Москву ливня в некоторых районах города возникли подтопления. Синоптики назвали его тропическим.

В соцсетях появилось видео, которое было снято на съезде с МКАД на Алтуфьевском шоссе. На кадрах видно, что машины вынуждены пересекать настоящее море.

Ливень начался в столице в воскресенье, 11 декабря. Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 12 декабря в столице прогнозируется настоящий тропический дождь. Ожидается, что температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, пишет сайт kp.ru. По прогнозу специалиста, за сутки в столице выпадет от 23 до 33 мм осадков. Это составляет до 40–60% от месячной нормы для декабря, уточняет телеканал «Звезда».

Тишковец обратил внимание, что 12 декабря также может быть установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря, пишет НСН. Прежний максимум держался с 1981 года, когда выпало 23 мм осадков, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает телеканал «360», синоптики Гидрометцентра России объявили о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области до 07:00 12 декабря из-за гололедицы на дорогах и снегопадов. По мнению специалистов, налипание льда на дорогах сохранится как минимум до 11:00 вторника, 13 декабря.

10 декабря в Москве из-за южного циклона прошел сильный снегопад. Синоптики посчитали, что днем и ночью в столице выпала четверть месячной нормы осадков.

4 декабря «Ридус» отмечал, что такого холодного начала зимы, как в 2022 году, в столичном регионе не было 20 лет.

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