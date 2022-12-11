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Москвичей предупредили о надвигающемся тропическом ливне

Синоптик Тишковец посоветовал москвичам достать зонты из-за надвигающегося тропического ливня
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Тропический ливень ожидается в Москве в понедельник, 12 декабря. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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В связи с этим он призвал жителей столицы достать зонты.

«На столицу прольется небывалая в первом зимнем месяце суточное количество осадков», — предупредил он в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

По прогнозам синоптика, 12 декабря в Москве может выпасть от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, это составляет до 46% от всей месячной нормы. Из-за этого, по словам Тишковца, снежный покров «сдуется» почти в три раза.

Тишковец обратил внимание, что 12 декабря также может быть установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум держался с 1981 года.

Согласно данным Гидрометцентра, в воскресенье, 11 декабря, москвичей ожидают небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем в городе температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов.

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