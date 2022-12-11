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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 11 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров поднимутся до –1.

В Московской области ожидается от –4 до +1 градусов. Кроме того, синоптики предупредили, что местами возможно налипание мокрого снега.

Днем прогнозируется северный ветер со скоростью 4–9 м/с, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 739–745 мм ртутного столба.

Ранее, 10 декабря, столичное ГУ МЧС сообщило, что в Москве ожидается сохранение осадков до утра 11 декабря, местами прогнозируется мокрый снег, гололед и снежные заносы.

Накануне синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал, что в столице 10 и 11 декабря выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5–10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.

До этого, 6 декабря, о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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