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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с гололедом до утра 11 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве ожидается сохранение осадков до утра 11 декабря, местами прогнозируется мокрый снег, гололед и снежные заносы. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС в субботу, 10 декабря.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах — налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями МЧС рекомендует автомобилистов значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также ведомство призывает избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Кроме того, МЧС рекомендует водителям парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве за 10 декабря выпало от 6 до 9 мм осадков. По его словам, сильный снег в столице будет идти еще 3–5 часов, после чего значительно ослабеет.

Накануне синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал, что в столице 10 и 11 декабря выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5–10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.

6 декабря о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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