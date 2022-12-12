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Минобороны рассказало о новых подвигах ВС РФ в зоне проведения СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России (МО РФ) сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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Так, не остались без внимания мужество и отвага рядового Александра Антоненко. Он выполнял задачи по эвакуации с передовой раненых бойцов и военной техники, получившей повреждения в ходе ожесточенных боев с противником.

Во время очередной поездки автомобильная колонна, в составе которой двигался рядовой, попала под минометный огонь со стороны украинских националистов. Антоненко проявил выдающуюся самоотверженность и, грамотно оценив обстановку, перегнал машину с ранеными, а также вверенную технику в безопасный район. Действия служащего позволили избежать потерь личного состава и вооружений.

По данным МО, свои лучшие качества на поле боя продемонстрировал лейтенант Даниил Углянский. Он участвовал в обороне позиций, которые подверглись интенсивным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действуя на передовой, лейтенант вступил в схватку с многократно превосходящими силами противника и на протяжении пяти часов группа Углянского стойко держала оборону.

В ходе сражения военнослужащий получил множественные ранения головы, обеих рук, левого бока, а также ноги от вражеских мин и гранат. Несмотря на это, по прибытии подкрепления лейтенант отправил сослуживцев в направлении российских сил и вызвал огонь украинских артиллеристов на себя. Позже Углянский прополз более 5 км до позиций ВС РФ и на месте передал старшему командованию важные сведения о расположении и характере действий противника на участке обороны.

Наконец, в оборонном ведомстве отметили высокий профессионализм старшего лейтенанта Алексея Ефимова. Когда служащие ВСУ предприняли попытку вернуть ранее утраченные позиции, он выдвинулся к месту столкновения и лично руководил подразделением в бою. Старший лейтенант организовал подавление противника огнем из артиллерийских орудий.

Более 15 часов солдаты ВС РФ сдерживали натиск украинских формирований. В конечном итоге националисты потеряли более 30 человек живой силы, а также порядка пяти единиц военной техники. Благодаря умелому командованию Ефимова и самоотдаче его подчиненных удалось пресечь наступление ВСУ на стратегически важном направлении.

11 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также уничтожили до 40 человек живой силы, один бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей противника

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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