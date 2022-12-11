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Российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении ВС России ведут наступление, отражая контратаки
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы РФ, отражая атаки украинских войск на донецком направлении, уничтожили до 40 боевиков противника. Об этом сообщил 11 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сообщил он.

На купянском направлении российские войска нанесли огнем артиллерии поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

В результате удара было уничтожено до 30 украинских боевиков, один бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

10 декабря Конашенков заявлял, что на донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов. В тот же день он рассказал, что российские войска сорвали атаки подразделений противника и на южнодонецком направлении.

До этого, 7 декабря, в ведомстве отмечали, что на южнодонецком направлении подразделения украинских сил пытались восстановить утраченное положение, однако огнем артиллерии и решительными действиями российских войск были отброшены на исходные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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