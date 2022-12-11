Российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков на донецком направлении

Вооруженные силы РФ, отражая атаки украинских войск на донецком направлении, уничтожили до 40 боевиков противника. Об этом сообщил 11 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сообщил он.

На купянском направлении российские войска нанесли огнем артиллерии поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

В результате удара было уничтожено до 30 украинских боевиков, один бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

10 декабря Конашенков заявлял, что на донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов. В тот же день он рассказал, что российские войска сорвали атаки подразделений противника и на южнодонецком направлении.

До этого, 7 декабря, в ведомстве отмечали, что на южнодонецком направлении подразделения украинских сил пытались восстановить утраченное положение, однако огнем артиллерии и решительными действиями российских войск были отброшены на исходные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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