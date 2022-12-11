ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» в Донецкой Народной Республике

Вооруженные силы (ВС) России поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Взвод РСЗО был уничтожен в районе населенного пункта Красный Лиман.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — добавил Конашенков.

Накануне российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

В конце ноября российская авиация уничтожила крупный склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска, где хранились снаряды HIMARS, «Ураган» и других артиллерийских систем.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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