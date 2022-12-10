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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военные уничтожили с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» опорный пункт украинских военных на запорожском направлении. Об этом рассказал 10 декабря корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Поступила задача в ночное время подготовить две машины, также наши коробочки боевые. Мы отработали, цели были уничтожены полностью», — рассказал журналисту военнослужащий с позывным Леший.

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Выполняли задачу российские военнослужащие тоже ночью. Передвигаться бойцам приходилось в темноте, чтобы беспилотники противника не засекли движение. После отработки ударов по заданной цели расчету РСЗО «Град» нужно было быстро сменить локацию, чтобы не попасть под ответный огонь.

9 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и MARS II западного производства в Запорожской области. Также были вскрыты временные огневые позиции украинских войск.

3 декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска продолжают удерживать рубежи в регионе и предотвращают любые попытки прорыва противника.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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