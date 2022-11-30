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ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами HIMARS в районе Днепропетровска

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Фото: РИА Новости
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Авиация ВКС РФ уничтожила крупный склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска, где хранились снаряды HIMARS, «Ураган» и других артиллерийских систем. Об этом в среду, 30 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах.

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«В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы», — отметил официальный представитель Минобороны.

Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады украинских войск.

Конашенков добавил, что российские военные поразили в Харьковской области взвод американских артиллерийских систем М777, использовавшихся украинскими военными.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США», — сказал Конашенков.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) для комплексов «Пеликан» в районе Маломихайловки Днепропетровской области. В ведомстве также сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

28 ноября Конашенков заявил, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в Днепропетровской области. Уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Официальный представитель Минобороны России добавил, что также были ликвидированы украинские военные.

Днем ранее ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Также ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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