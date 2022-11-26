ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО HIMARS в Запорожской области
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня «HIMARS», — сказал он.
Также ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Кроме того, российские военные перехватили четыре РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Мирное под Херсоном.
Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили до 200 боевиков, нанеся удар по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. Еще более 100 иностранных наемников «иностранного легиона» были уничтожены в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ в районах Северска и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР).
В тот же день Росгвардия нанесла удар по двум станциям с лодками для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра. Росгвардейцы также нанесли удары по 71 району, в которых располагалась живая сила противника
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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