Росгвардия уничтожила лодки для переброски десанта ВСУ через Днепр

Росгвардия нанесла удар по двум станциям с лодками для переброски десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра. Об этом 25 ноября сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы также нанесли удары по 71 району, в которых располагалась живая сила противника, 43 пунктам по наблюдению, уничтожены семь позиций украинской артиллерии. Кроме того, сотрудники ведомства поразили две стоянки с лодками, на которых украинские военные намеревались переправиться на левобережье Днепра.

Всего в течение недели, отметила пресс-служба Росгвардии, выявлено 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

Накануне сообщалось, что сотрудниками Росгвардии были задержаны украинские священники, у которых обнаружили взрывчатку, детонаторы и пистолеты. По словам пастыря Ивана Левицкого, на весь город его паства составляла не больше 70 человек.

Также 24 ноября корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу авиации Росгвардии в ходе проведения специальной операции по защите населения Донбасса. Отмечалось, что в задачи отряда спецназначения Росгвардии входит определение среди деревьев и зданий координат заданных целей с целью корректировки воздушной атаки.

До этого, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами ВСУ за три дня. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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