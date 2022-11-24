Военкор «Известий» показал работу авиации Росгвардии в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу авиации Росгвардии в ходе проведения специальной операции по защите населения Донбасса.

Как отметил журналист, в задачи отряда спецназначения Росгвардии входит определение среди деревьев и зданий координат заданных целей с целью корректировки воздушной атаки. Авианаводчики на передовой отвечают за точную работу экипажа.

«При работе авиации наводчик уже связывается с пилотами, дает координаты. Либо при осложнении обстановки, еще каких-то моментах он координирует, дает им указания либо целеуказания уже непосредственно, если что-то поменялось», — рассказал командир группы отряда спецназначения Росгвардии.

По словам корреспондента, росгвардейцы трудятся на самых опасных участках фронта. Авиация Росгвардии выполняет не только боевые задачи на передовой, но и транспортирует военнослужащих, эвакуирует пострадавших.

«Выполняем задачи на предельно малых высотах. Что способствует восприятию летчика — постоянно следить за препятствиями наземными, за линиями электропередач, за птицами. В первую очередь, это ответственность. Ответственность за себя, за экипаж, который находится в вертолете, за людей, которых мы перевозим», — отметил командир вертолета авиации Росгвардии.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три дня. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

10 ноября в Росгвардии сообщили об уничтожении цеха по ремонту лодок, которые использовались для переброски десанта ВСУ на левый берег Каховского водохранилища. Цели были поражены с помощью артиллерии.

До этого, 8 ноября, Левин побывал на прифронтовой зоне артемовского направления и показал, как саперы Росгвардии зачищают объекты инфраструктуры. По его словам, неразорвавшихся боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях ЛНР и ДНР так много, что саперам приходится уничтожать их практически каждый день.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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