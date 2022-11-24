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Росгвардия нашла у украинских священников взрывчатку и оружие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Росгвардии задержали украинских священников, у которых были обнаружены взрывчатка, детонаторы и пистолеты. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Сообщается, что информация о возможном хранении оружия поступила в Росгвардию из оперативных источников. В результате были обнаружены три тротиловые шашки, электронные взрыватели к ним, а также минометные мины и два пистолета. Сообщается, что тайник удалось найти только благодаря металлоискателю.

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Жители Бердянска с недоверием относились к этой общине. Церковь считается украинской грекокатолической, униатской. По словам ее пастыря Ивана Левицкого, на весь город его паства составляла не больше 70 человек.

Как отметил корреспондент, Левицкий отрицает причастность к хранению оружия, перекладывая ответственность на коллегу.

«Доступ только у меня и у Богдана был. Может Богдан и положил. Слушайте, это у него и надо спрашивать», — заявил он.

Неизвестно, планировали ли служители что-то делать с оружием или церковь стала лишь местом хранения.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три дня. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

До этого, 11 ноября, российские спецслужбы обнаружили в одном из районов Луганской Народной Республики (ЛНР) тайник с боеприпасами диверсантов ВСУ, в котором хранилось оружие для проведения терактов в республике. Из тайника силовики изъяли более 40 снарядов для гранатометов РПГ-7, пороховые заряды и боеприпасы различного калибра, свыше 60 взрывателей для противотанковых мин.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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