Российские спецслужбы 11 ноября обнаружили в одном из районов Луганской Народной Республики (ЛНР) тайник с боеприпасами диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором хранилось оружие для проведения терактов в республике.

Из тайника силовики изъяли более 40 снарядов для гранатометов РПГ-7, пороховые заряды и боеприпасы различного калибра, свыше 60 взрывателей для противотанковых мин.

В октябре силовики ЛНР также обнаружили схрон, в котором находились иностранное оружие и боеприпасы, предназначенные для проведения терактов диверсантами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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