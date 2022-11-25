Российские войска уничтожили до 200 боевиков под Харьковом

Российские войска уничтожили до 200 боевиков, нанеся удар по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. Об этом сообщил 25 ноября на брифинге официальны представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков», — сообщил Конашенков.

Еще более 100 иностранных наемников «иностранного легиона», участвующих в боевых действиях на стороне украинских войск, были уничтожены в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ в районах Северска и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР). Также ударами были уничтожены один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей противника.

21 ноября офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что на стороне украинских войск воюет до 10 иностранных частных военных компаний (ЧВК). Он указал на рост числа наемников, прибывающих из постсоветских и восточноевропейских республик, а также государств — членов НАТО.

До этого, 5 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу украинских войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».