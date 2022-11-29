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ВС РФ уничтожили украинскую РЛС для комплексов «Пеликан»

Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожена украинская РЛС для комплексов «Пеликан»
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Фото: topwar.ru
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Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) для комплексов «Пеликан» в районе Маломихайловки Днепропетровской области. Об этом во вторник, 29 ноября, на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан»», — сказал он.

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В ведомстве также сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, в районе Макеевки Луганской Народной Республики (ЛНР) ликвидирован украинский ЗРК «Оса-АКМ».

Помимо этого, в Новой Каховке Херсонской области российскими ПВО перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

Ранее, 28 ноября, Конашенков заявил, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Официальный представитель Минобороны России добавил, что также были ликвидированы украинские военные.

Тогда же стало известно, что ВСУ потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике. Кроме того, были уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль, отметили в оборонном ведомстве.

Днем ранее ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области. Также ВС РФ поразили две украинские установки РСЗО «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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