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Роналду назвал победу на чемпионате мира несбывшейся мечтой
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Роналду назвал победу на чемпионате мира несбывшейся мечтой

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Kienzler
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Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что больше всего в жизни мечтал выиграть чемпионат мира. Об этом он рассказал 11 декабря в своих соцсетях.

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«Победа на чемпионате мира со сборной была самой большой мечтой в моей карьере. Я боролся за эту мечту. За 16 лет я пять раз выступал на чемпионатах мира. Я отдал всего себя. Я отдал все силы на поле. Я никогда не уходил от борьбы и не отказывался от этой мечты. К сожалению, вчера этой мечте пришел конец», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Роналду добавил, что никогда не подводил партнеров по сборной, и поблагодарил болельщиков и организаторов чемпионата мира в Катаре.

Накануне сборная Португалии уступила команде Марокко в четвертьфинале турнира в Катаре. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 1:0 в пользу африканцев, которые впервые пробились в полуфинал.

В том матче Роналду второй раз подряд не вошел в стартовый состав своей команды, однако он присоединился к игре на 51-й минуте после замены.

В рамках этого матча нападающий повторил мужской рекорд по числу матчей, сыгранных за сборные. Игра стала для него 196-й за национальную команду по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

После вылета сборной Португалии с турнира Роналду не сдержал слез и ушел в подтрибунное помещение, не дожидаясь партнеров по команде.

Финальная часть 22-го чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.

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