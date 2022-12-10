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Роналду не сдержал слез после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/Lan Hongguang
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Португальский футболист Криштиану Роналду расплакался после поражения своей сборной в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Об этом 10 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

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В этот день португальцы уступили сборной Марокко со счетом 0:1 и завершили выступление на турнире.

Роналду сразу после финального свистка покинул поле, не дожидаясь партнеров по команде и не попрощавшись с болельщиками. Телекамеры запечатлели, что в этот момент 37-летний спортсмен был в слезах.

Нападающий вышел на поле на 51-й минуте. Приняв участие в матче, он повторил мировой рекорд кувейтца Бадера аль-Мутавы по числу игр за сборные. Они оба выступали 196 раз за свои национальные команды.

9 декабря на чемпионате мира в Катаре состоялся четвертьфинальный матч между Аргентиной и Нидерландами. Он закончился со счетом 2:2 в основное время и 4:3 в пользу аргентинцев по итогам серии пенальти.

Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022. Теперь ей предстоит сыграть с Хорватией, ранее обыгравшей Бразилию. Игра запланирована на 13 декабря.

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