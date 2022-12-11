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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

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Фото: Global Look Press/twitter.com
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Взрыв прогремел в воскресенье, 11 декабря, в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

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По сообщениям очевидцев, взрыв был слышен в левобережной части города. Воздушная тревога в это время не объявлялась, говорится в материале.

Ряд украинских СМИ в свою очередь сообщили, что в городе произошел контролируемый подрыв.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в 17:25 мск в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также частично на территории Кировоградской области. Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Накануне воздушная тревога также объявлялась несколько раз за день. В частности, она действовала в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. 8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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