В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога вновь объявлена 10 декабря в нескольких областях в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Воздушная тревога, в частности, действует в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Ранее в этот же день воздушная тревога объявлялась на указанных территориях, а также в Сумской области. Через полчаса после включения оповещения тревогу отменили.
Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре.
Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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