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В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

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Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor
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Воздушная тревога вновь объявлена 10 декабря в нескольких областях в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

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Воздушная тревога, в частности, действует в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Ранее в этот же день воздушная тревога объявлялась на указанных территориях, а также в Сумской области. Через полчаса после включения оповещения тревогу отменили.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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