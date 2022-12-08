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Путин объяснил удары по инфраструктуре Украины

Путин указал, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на атаку Крымского моста
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаку по Крымскому мосту. Об этом 8 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — сказал он на встрече с участниками церемонии награждения Героев России.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре. В тот день Путин отмечал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

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В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов.

Комментируя ЧП, Путин указывал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры

Позднее, 15 ноября, ВС России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

17 ноября глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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