В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

На территории Украины в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Об этом 11 декабря сообщил официальный ресурс для оповещений.

Сирены прозвучали в 17:25 мск в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также частично на территории Кировоградской области.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне воздушная тревога также объявлялась несколько раз за день. В частности, она действовала в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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