В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде близлежащих областей Украины 11 декабря. Об этом сообщил официальный ресурс для оповещений.

Кроме столицы страны тревогу объявили в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее в этот день воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также на короткое время в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской.

Накануне воздушная тревога также объявлялась несколько раз за день. В частности, она действовала в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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