Очевидица рассказала об ударе ВСУ по больнице в Донецке
Жительница Донецка Елена, ставшая очевидицей обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории городской больницы, 11 декабря рассказала «Известиями» подробности случившегося.
По ее словам, снаряд попал в приемное отделение, в результате оказалась пробита стена и нарушено остекление.
«Увидели вспышку, выскочили из комнаты, побежали. К нам попал [снаряд] в приемное отделение, стену пробило и посыпались стекла», — рассказала Елена.
На кадрах с места происшествия видны разрушения от обстрела: выбиты стекла, посечены стены, в здании медучреждения лежат осколки от снаряда.
По данным «Известий», под обстрел ВСУ в Донецке попали больница, жилой дом и оперный театр. В частности, один из снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» разорвался на территории больницы в Калининском районе города.
Информация о пострадавших уточняется.
Утром в воскресенье украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».
Накануне в СЦКК заявили, что в общей сложности из-за ударов ВСУ 10 декабря пострадали трое гражданских.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».