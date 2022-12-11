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Очевидица рассказала об ударе ВСУ по больнице в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница Донецка Елена, ставшая очевидицей обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории городской больницы, 11 декабря рассказала «Известиями» подробности случившегося.

По ее словам, снаряд попал в приемное отделение, в результате оказалась пробита стена и нарушено остекление.

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«Увидели вспышку, выскочили из комнаты, побежали. К нам попал [снаряд] в приемное отделение, стену пробило и посыпались стекла», — рассказала Елена.

На кадрах с места происшествия видны разрушения от обстрела: выбиты стекла, посечены стены, в здании медучреждения лежат осколки от снаряда.

По данным «Известий», под обстрел ВСУ в Донецке попали больница, жилой дом и оперный театр. В частности, один из снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» разорвался на территории больницы в Калининском районе города.

Информация о пострадавших уточняется.

Утром в воскресенье украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».

Накануне в СЦКК заявили, что в общей сложности из-за ударов ВСУ 10 декабря пострадали трое гражданских.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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