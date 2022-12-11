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Российский боксер Аванесян потерпел поражение в бою с американцем Кроуфордом
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Российский боксер Аванесян потерпел поражение в бою с американцем Кроуфордом

Российский боксер Аванесян не сумел завоевать титул чемпиона мира WBO, проиграв американцу Кроуфорду
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Фото: Getty Images/James Chance
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Российский боксер Давид Аванесян не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе. Боец проиграл американцу Теренсу Кроуфорду в состоявшемся в Омахе (США, штат Небраска) поединке. Об этом сообщило 11 декабря издание Bad Left Hook.

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Бой завершился поражением Аванесяна нокаутом в шестом раунде.

«Аванесян действительно добился некоторого успеха, но в моменты, начиная примерно с четвертого раунда, когда Кроуфорд начал набирать обороты, он [Аванесян] стал застревать», — отметило издание.

Аванесян на профессиональном ринге одержал 29 побед (17 нокаутом) и уже четыре поражения. На счету американца Кроуфорда теперь 39 побед (30 из них нокаутом). Он по сей день остается непобежденным.

В марте 2022 года Аванесян, выступая под нейтральным флагом, защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг. В рамках поединка в Лондоне он выиграл у финна Оскари Меца техническим нокаутом в первом раунде. Тогда россиянин защитил пояс в пятый раз.

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