Великобритания намерена укреплять свое влияние в Африканском, Азиатском и Латиноамериканском регионах с целью составить конкуренцию РФ. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

«В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки. <...> Мы продемонстрируем стратегическую стойкость, желание работать в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Отмечается, что Лондон, помимо прочего, считает необходимым создать «заслуживающую доверия и надежную альтернативу таким странам, как Россия».

По данным ведомства, Клеверли выступит 12 декабря с первой программной речью в качестве министра иностранных дел и будет говорить о важности международного партнерства ради благополучия как можно большего числа людей.

Ранее в этот день представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что Россия и Китай сходятся по многим вопросам и выступают как единомышленники в отношении Африки. По его словам, для соперничества нет никаких оснований.

Накануне, 9 декабря, президент России Владимир Путин ответил на слова внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля насчет неискренности африканцев в отношении России.

По мнению российского лидера, в Африке знают, где находится Россия и помнят о роли страны в борьбе африканских государств с колониализмом. Это позволяет Москве поддерживать и сохранять со странами континента устойчивые и дружеские отношения.

Днем ранее, 8 декабря, Боррель заявил, что люди в Мали, участвовавшие в демонстрациях в поддержку России, вероятно даже не знают, где она находится.

Между тем 9 декабря в Европарламенте «Известиям» сообщили, что Евросоюз (ЕС) планирует перекрыть вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области.

Ранее, 2 декабря, обозреватель Newsweek Дэниель Депетрис указал на поддержку РФ в контексте украинского конфликта большинством государств за пределами Запада. По его словам, значительная часть Африки, пишет Депетрис, не верит в слова западных политиков о демократии, в Латинской Америке выступают за мирное урегулирование кризиса, а Юго-Восточная Азия стремится сохранить нейтралитет.