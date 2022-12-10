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Жан-Клод Ван Дамм побывал в одной из клиник на западе Украины

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Фото: соцсети
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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм замечен в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Отмечается, что Ван Дамм не афишировал свою поездку, однако о ней стало известно после того, как фото с актером опубликовал в соцсетях местный врач, работающий в клинике, которую посетил артист.

«О причинах визита Ван Дамма в клинике знают, но никакой информации об этом не дают, по категорическому требованию актера», — говорится в публикации.

ТСН, ссылаясь на собственные источники, узнала, что приезд Ван Дамма связан с определенными проблемами со здоровьем.

В августе американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В апреле Анджелина Джоли прибыла с визитом на Украину. Ее засняли в одном из кафе Львова.

Вместе с тем обозреватель The Federalist Джордан Бойд писала, что Вашингтон воспримет любой инцидент с американской знаменитостью на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией, который может перерасти в ядерную войну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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