Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове

Американская актриса Анджелина Джоли прилетела на Украину. Голливудскую знаменитость сняли на видео 30 апреля в одном из кафе Львова, когда ее попросила об автографе одна из посетительниц.

С 27 августа 2001 года штаб-квартира Организации Объединенных наций в Женеве избрала Джоли для выполнения обязанностей посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. На фоне обострения ситуации на Украине обладательница премии «Оскар» и многодетная мать поддержала украинскую сторону и начала заниматься организацией помощи украинским беженцам.

Накануне сообщалось, что военные Вооруженных сил России доставили около двух тонн продовольствия и товаров первой необходимости украинским беженцам в пункты временного пребывания в Луганской Народной Республике (ЛНР). Среди получающих продуктовые наборы есть многодетные семьи, в которых по семеро детей.

27 апреля Минобороны России сообщило, что в Херсон и его окрестности было доставлено более 40 т гуманитарной помощи из России. Уточнялось, что из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

3 марта сообщил врио главы представительства управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев в РФ Карим Атасси заявил, что помощь мирным жителям Донбасса, эвакуированным из региона, оказывается в Ростовской области России на высшем уровне.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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