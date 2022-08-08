Американцы назвали неуместными фотографии Зеленского с актрисой Честейн

Читатели американской газеты The New York Post 7 августа раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за фотографии с актрисой Джессикой Честейн, которая приехала на Украину с визитом.

Некоторые усмотрели в ее решении корысть для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, а один из пользователей даже порекомендовал Зеленскому пройти еще ряд курсов по актерскому мастерству.

«Я перехожу на другую сторону. Снимите все санкции с России и заставьте Украину сесть за стол переговоров», — написал Джузеппе Франко.

«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?» — спросил другой комментатор.

29 июля ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди указал на то, что образ Владимира Зеленского не такой, каким его изображают западные СМИ.

За день до этого конгрессмен от Республиканской партии Великобритании Лорен Боберт подвергла критике Зеленского за фотосессию с женой для журнала Vogue.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что образ Зеленского исчерпал себя. Из-за этого главе государства приходится использовать жену для поддержания внимания к себе.