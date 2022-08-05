Образ президента Украины Владимира Зеленского не такой, каким его изображают западные СМИ. Об этом 29 июля заявил телеведущий Кори Бернарди в эфире британского телеканала Sky News.

«Я совсем не уверен, что президент Украины действительно такой, каким его изображают западные СМИ», — сказал он.

Журналист считает, что пресса создала образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля», а также «великого героя», который якобы «спасает свой народ» от России.

«Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — подчеркнул Бернарди.

Он добавил, что Зеленский не справился с задачей остановить гражданскую войну, при этом давление на русских лишь усилилось за время его президентства.

Кроме того, телеведущий заявил, что украинский лидер поддержал «Правый сектор» (организация признана террористической, запрещена в России), а также указал на то, что националистический батальон «Азов» (внесена в перечень террористических и экстремистских организаций и запрещена в РФ) является одним из подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 28 июля, конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт подвергла критике Зеленского за фотосессию с женой для журнала Vogue.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что образ Зеленского исчерпал себя. Из-за этого главе государства приходится использовать жену для поддержания внимания к себе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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