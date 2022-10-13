Вашингтон воспримет любой инцидент с американской знаменитостью на Украине как повод перейти к прямому конфликту с Россией, который может перерасти в ядерную войну. Об этом написала обозреватель The Federalist Джордан Бойд.

«Таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лив Шрайбер, Джессика Честейн, нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — заявила она.

Как отметила обозреватель, если кто-то из них во время «увеселительной поездки по Восточной Европе» пострадает, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.

«Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией», — подчеркивает она.

По словам автора, большинство американцев не хотят участвовать в том, что «может очень быстро перерасти в третью мировую войну».

Ранее, 22 сентября, стало известно, что актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

29 августа Зеленский отметил государственными наградами нескольких американских актеров, в числе которых Шон Пенн, Бен Стиллер, Джессика Честейн, а также грузинского дизайнера Демну Гвасалию за выражение ими поддержки страны.

До этого, 7 августа, Честейн прибыла в Киев для оказания поддержки Киеву. В ходе визита она также встретилась с Зеленским.

30 апреля на Украину прилетела актриса Анджелина Джоли. Голливудскую знаменитость засняли на видео в одном из кафе Львова.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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