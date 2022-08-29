Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами нескольких американских актеров, а также грузинского дизайнера Демну Гвасалию за выражение ими поддержки стране. Об этом сообщил 29 августа глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Владимир Зеленский вручил государственные награды друзьям, которые поддерживали нас с начала <спецоперации РФ по защите Донбасса>. Спасибо Майклу Макфолу, Демне Гвасалии, Шону Пенну, Бену Стиллеру, Ливу Шрайберу, Джессике Честейн и многим другим», — написал Ермак в своем аккаунте в Twitter.

Американская актриса Джессика Честейн прибыла в Киев 7 августа для оказания поддержки Киеву. В ходе визита она также встретилась с Зеленским.

30 апреля на Украину прилетела актриса Анджелина Джоли. Голливудскую знаменитость засняли на видео в одном из кафе Львова.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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