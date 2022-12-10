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Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

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Фото: Global Look Press/Heuler Andrey
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Тите подал в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после поражения в 1/4 чемпионата мира по футболу в Катаре в пятницу, 9 деккабря.

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«Это болезненное поражение, но я нахожусь в мире с самим собой, это конец цикла», — приводит слова Тите ESPN.

Ранее в этот день сборная Бразилии уступила Хорватии в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в дополнительное команды забили по одному мячу. В серии пенальти Хорватия одержала победу со счетом 4:2.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что победа над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира стала великим событием для страны. Он выразил гордость за свою команду, не опустившей руки в сложный момент матча. Златко подчеркнул, что это второй чемпионат мира подряд, на котором Хорватия выходит в полуфинал.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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