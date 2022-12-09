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США ввели санкции против российского ЦИК

Минфин США объявил, что ввел санкции против ЦИК России
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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США ввели санкции против свыше 40 физических и юридических лиц в девяти государствах, в том числе, в России. Об этом 9 декабря сообщил на своем сайте американский минфин.

Ограничения введены также против Центральной избирательной комиссии РФ. В частности, главы ЦИК Эллы Памфиловой и других членов избиркома.

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В результате принятых мер, как добавили в минфине США, вся собственность и интересы в собственности обозначенных выше лиц в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы.

Также санкции введены в отношении юрлиц и граждан КНДР, Сальвадора, Гватемалы, Гвинеи, Ирана, Мали, Филиппин, Тибетского автономного округа Китая.

В июне минфин США расширил санкционный список россиян, в него попали, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития России Максим Решетников, ряд бизнесменов и высокопоставленных госслужащих.

Комментируя свое присутствие в санкционном списке, Захарова отметила, что была уверена, что и так давно находится в этом перечне.

Западные страны вводят санкции против РФ после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Москва принимает ответные меры.

Так, только в сентябре МИД РФ опубликовал список подсанкционных лиц, в числе которых министр торговли Джина Раймондо и трое ее заместителей, а также актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Напомним, гражданам, находящимся под санкциями, запрещен въезд в РФ на постоянной основе.

Всего под персональными санкциями РФ в настоящий момент находится более 1 тыс. человек.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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