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Минфин США ввел санкции против Захаровой, министра Файзуллина и вице-премьера Григоренко

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Минфин США ввел санкции в отношении 17 россиян, среди которых есть бизнесмены и представители власти. Ведомство опубликовало список на официальном сайте 2 июня.

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Среди тех, кто попал под санкции, — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития России Максим Решетников, глава «Росгеологии» Сергей Горьков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко и др.

Также под санкции попали организации, связанные с включенными в список россиянами, семь яхт и три самолета.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предпринимает дальнейшие действия по ослаблению ключевых структур, используемых российской элитой для попыток скрытия и перемещения денег и анонимного использования предметов роскоши, активов по всему миру», — говорится в сообщении.

Комментируя свое присутствие в санкционном списке, Захарова отметила, что была уверена, что и так давно находится в этом перечне. При этом она уточнила, что у нее нет зарубежных счетов и недвижимости. Она назвала такое решение американского ведомства очередным перформансом западных партнеров.

В этот же день стало известно, что Евросоюз утвердил текст юридических документов по новым санкциям против России. В шестой пакет рестрикций входят отключение от SWIFT Сбербанка, частичное эмбарго на нефть из РФ.

Западные страны вводят санкции против РФ после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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