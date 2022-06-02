Захарова прокомментировала попадание в санкционный список США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала свое попадание в санкционный список минфина США, о расширении которого 2 июня объявило ведомство.

По словам дипломата, одна была уверена, что и так давно в этом списке.

«Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перфоманс «партнёров», - написала она в Telegram.

Ранее американский минфин обнародовал обновленный санкционный список, в который попали помимо Захаровой предприниматель Год Нисанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и еще 14 россиян.

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