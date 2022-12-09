Один человек пострадал при пожаре в Ульяновске
Один человек пострадал в результате пожара, который произошел в жилом доме в Ульяновске. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел ранее в этот день в квартире на улице Минаева. Сообщение о пожаре поступило дежурному в 13:23.
«В 13:54 открытое горение б/у вещей на площади 6 кв. м было ликвидировано. В 14:17 — полная ликвидация пожара», — рассказали в ведомстве.
Квартиру самостоятельно покинула 87-летняя женщина. Она была госпитализирована с подозрением на отравление продуктами горения. Также была эвакуирована соседка женщины, она не пострадала.
Сейчас специалисты выясняют причины инцидента.
Ранее, 9 декабря, пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, пристройке к основному зданию «Мега Химки». Здание выгорело полностью. На данный момент открытое горение ликвидировано. Погиб охранник гипермаркета.