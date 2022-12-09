Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, на пресс-конференции в Бишкеке рассказал журналистам о своей недавней поездке по Крымскому мосту. Глава государства указал, что ему хотелось поддержать строителей и самому посмотреть на процесс восстановления поврежденного полотна.

«Мне хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо», — поделился российский лидер.

Он обратил внимание, что строители восстановили мост быстро и качественно.

«Сделано на самом высшем уровне техническом и технологическом», — подчеркнул он.

По его словам, две автомобильные полосы находятся в рабочем состоянии, но строители сочли необходимым довести до нормативного состояния «какие-то миллиметры». Путин согласовал это.

Также он рассказал, что одна ветка железнодорожного моста работает в полном объеме без ограничения тоннажа.

«Обещают сделать автомобильную часть в марте, обещают, что к концу марта закончат. А железнодорожную часть, одну веточку, в середине июля», — заключил он.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российский лидер за рулем автомобиля проехал по отремонтированной полосе транспортного перехода через Керченский пролив. Видео восхитило читателей французской газеты Le Figaro, обративших внимание на то, с какой скоростью Москва восстановила разрушенную инфраструктуру.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.