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Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков. За прошедшие сутки на этом участке уничтожено более 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 9 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа», — добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 боевиков ВСУ, благодаря ударам штурмовой и армейской авиации. Более того, ликвидированы одна боевая машина и два автомобиля.

Накануне генерал-лейтенант также сообщал, что российская армия ведет наступление на краснолиманском направлении с применением авиации и артиллерии. По его словам, на участке было уничтожено 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

7 декабря в Минобороны отчитались о ликвидации еще 130 солдат ВСУ на этом направлении в течение суток. За день до этого, 6 декабря, Конашенков заявлял, что ВС РФ в ходе наступления на краснолиманском направлении заняли новые позиции.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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