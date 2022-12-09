Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении

Российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков. За прошедшие сутки на этом участке уничтожено более 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 9 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа», — добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 боевиков ВСУ, благодаря ударам штурмовой и армейской авиации. Более того, ликвидированы одна боевая машина и два автомобиля.

Накануне генерал-лейтенант также сообщал, что российская армия ведет наступление на краснолиманском направлении с применением авиации и артиллерии. По его словам, на участке было уничтожено 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

7 декабря в Минобороны отчитались о ликвидации еще 130 солдат ВСУ на этом направлении в течение суток. За день до этого, 6 декабря, Конашенков заявлял, что ВС РФ в ходе наступления на краснолиманском направлении заняли новые позиции.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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