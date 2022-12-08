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Минобороны сообщило о наступлении армии РФ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российская армия ведет наступление на краснолиманском направлении с применением авиации и артиллерии. Об этом сообщили 8 декабря в Минобороны РФ.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в данном регионе «ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля».

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Также отмечается, что военные РФ отбросили на исходные позиции пытавшиеся атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Кроме того, Конашенков указал, что на купянском направлении вооруженными ударами авиации и огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военных. Там же разбиты две боевые машины пехоты и три автомобиля.

«На донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики (ДНР)», — добавил представитель ведомства.

Однако боевики потерпели поражение, в результате чего российские военные уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в этот день сообщалось, что бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов на южнодонецком направлении.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о безуспешных попытках контратаковать формирования республики в районе Павловки. Он отметил, что угледарское направление сейчас является одним из наиболее значимых, а освобождение Павловки стало очередным шагом к выходу на Угледар.

7 декабря в Минобороны отметили, что более 130 солдат ВСУ были уничтожены на краснолиманском направлении в течение суток, а российская армия продолжает наступательные мероприятия. Конашенков также добавил, что все попытку ВСУ провести контратаки на донецком направлении были сорваны силами российских военных.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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