Российская армия ведет наступление на краснолиманском направлении с применением авиации и артиллерии. Об этом сообщили 8 декабря в Минобороны РФ.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в данном регионе «ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля».

Также отмечается, что военные РФ отбросили на исходные позиции пытавшиеся атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Кроме того, Конашенков указал, что на купянском направлении вооруженными ударами авиации и огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военных. Там же разбиты две боевые машины пехоты и три автомобиля.

«На донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики (ДНР)», — добавил представитель ведомства.

Однако боевики потерпели поражение, в результате чего российские военные уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее в этот день сообщалось, что бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов на южнодонецком направлении.

В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о безуспешных попытках контратаковать формирования республики в районе Павловки. Он отметил, что угледарское направление сейчас является одним из наиболее значимых, а освобождение Павловки стало очередным шагом к выходу на Угледар.

7 декабря в Минобороны отметили, что более 130 солдат ВСУ были уничтожены на краснолиманском направлении в течение суток, а российская армия продолжает наступательные мероприятия. Конашенков также добавил, что все попытку ВСУ провести контратаки на донецком направлении были сорваны силами российских военных.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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