В МО сообщили о наступлении морпехов ТОФ на южнодонецком направлении
Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
В рамках спецоперации пехотинцы активно взаимодействуют с подразделениями группировки Восточного военного округа (ВВО) и отрядами Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Общими усилиями военнослужащие планомерно выбивают противника с занятых позиций.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют брошенные мирными жителями дома в качестве защищенных огневых точек. Продвигаясь внутрь поселка, российские солдаты сначала вынуждают националистов покинуть частный сектор, а затем оттесняют их к окраинам.
Представители МО отметили, что в составе 155-й гвардейской бригады морпехов успешно работают призванные в ходе частичной мобилизации резервисты. Прежде чем пополнить ряды ТОФ, бойцы освоили полный курс практической подготовки и прошли занятия по слаживанию.
Ранее, 7 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южно-донецком направлении подразделения ВСУ пытались восстановить утраченное положение, однако огнем артиллерии и решительными действиями российских войск были отброшены на исходные позиции.
В этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о безуспешных попытках контратаковать формирования республики в районе Павловки. Он отметил, что угледарское направление сейчас является одним из наиболее значимых, а освобождение Павловки стало очередным шагом к выходу на Угледар.
Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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